Комитет СФ призывает школьников принять участие во Всероссийском экологическом диктанте

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в начале нового учебного года выступил с инициативой проведения Всероссийского экологического диктанта с целью популяризации экологических знаний среди школьников и воспитания экологически ориентированного поколения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба верхней палаты парламента со ссылкой на главу комитета Алексея Майорова.

"Приглашаю всех школьников присоединится к проведению Всероссийского экологического диктанта, к участию в популяризации и распространении экологических знаний. Важно, чтобы как можно больше людей - учеников, учителей, родителей - подключались к процессу распространения экологических знаний. Диктант сам по себе - основа обучения, но необходимо активное внедрение его основополагающих принципов в практическую жизнь, чтобы сегодняшние школьники уже завтра, покидая стены родной школы, передавали свои экологические привычки друзьям, коллегам, и, конечно же, своим будущим детям. А учить их, помогать распространять эти знания, мы должны уже сейчас", - приводит слова Майорова пресс-служба СФ.

Сенатор сообщил, что Всероссийский экологический диктант пройдет в два этапа. "Первый - 6 сентября в 354-й московской школе имени Д. М. Карбышева, где с 1975 года проводятся уроки и мероприятия, посвященные экологическому образованию и воспитанию учащихся", - сказал глава комитета СФ. "До 20 сентября региональные ресурсные центры по развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования проведут в субъектах Российской Федерации второй этап диктанта, а в октябре планируется подведение итогов акции", - проинформировал Майоров.

"В школе, на личных примерах учителей и других учеников закладываются основы экологической культуры подрастающего поколения. Именно поэтому одной из важнейших государственных задач мы считаем поддержку эколого-просветительских мероприятий, повышение экологической грамотности молодого поколения страны", - добавил парламентарий.