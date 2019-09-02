Единственная в России туркменская школа под Астраханью приняла первых учеников

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Первая торжественная линейка в честь начала учебного года прошла в единственной в РФ туркменской школе имени Махтумкули Фраги, которая была построена по инициативе главы среднеазиатской страны Гурбангулы Бердымухамедова в селе Фунтово в Астраханской области. В рамках мероприятия состоялся российско-туркменский телемост между астраханской школой и школой имени А. С. Пушкина в Ашхабаде, передает корреспондент ТАСС.

В Астраханской области проживает около 2,3 тыс. туркменов, большая часть - в Фунтове. В 2010 году школа в селе была признана аварийной и реорганизована, сотни детей вынуждены были ездить в школы других поселков района. Строительство нового учебного заведения по инициативе президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова началось в 2016 году: из Туркмении в Астрахань были направлены лучшие специалисты в строительной сфере, доставка стройматериалов осуществлялась транспортно-пассажирским паромом по Каспийскому морю. В прошлом году школа была введена в эксплуатацию.

"Сегодня впервые открылись двери в нашей школе, прозвенел первый школьный звонок. Это очень волнительное и трогательное событие, которое мы долго ждали. Всего к нам пришли 164 человека, они будут обучаться с 1 по 7 классы, старшеклассников пока не набрали", - рассказала журналистам директор школы Залина Абдрахманова.

На торжественное мероприятие пришли первые ученики школы и почетные гости, в числе которых первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович и врио губернатора области Игорь Бабушкин. Для телемоста в актовом зале установили большие экраны.

"Символично, что этот день празднуем в виде такого мероприятия как телемост между двумя школами, потому что эти две школы знаменательны не только тем, что здесь создана прекрасная инфраструктура для учебного процесса, собраны уникальные педагогические коллективы, учатся талантливые дети. Эти две школы символизируют дружбу и сотрудничество, которое всегда было между нашими странами. Теперь это сотрудничество олицетворяется и дружбой между детьми России и Туркмении, что говорит о том, что у отношений между нашими странами прекрасное и светлое будущее", - сказал в ходе телемоста Зенькович.

В свою очередь врио губернатора Астраханской области заметил, что новая школа "поражает своей красотой, она прекрасно технически оснащена, и здесь созданы все условия, чтобы дети развивались гармонично". "Между Астраханской областью и Туркменией существуют устойчивые, динамично развивающиеся связи. Мы намерены расширять эти связи и будем всегда дорожить нашей дружбой", - подчеркнул Бабушкин.

В рамках телемоста представители школ рассказали, как прошел у них первый учебный день и торжественные линейки, прочитали стихи великого туркменского поэта, классика мировой литературы Махтумкули Фраги (1724-1807), который неоднократно приезжал и жил в Фунтово\е, а также спели несколько песен и представили национальные танцевальные номера.

В традициях Туркмении

Школа им. Махтумкули Фраги представляет собой двухэтажный учебный комплекс площадью свыше 3,5 тыс. кв. м. Интерьер выполнен в золотисто-бежевых тонах, использованы традиционные туркменские орнаменты, в фойе установлен бюст туркменского поэта и философа Махтумкули. В учебном учреждении 20 кабинетов, они оснащены интерактивными досками и цифровыми проекторами. Также в школе есть компьютерный класс, спортзал и актовый зал, мастерская для мальчиков и кабинеты кулинарии и кройки и шитья для девочек, а также игровая комната для групп "продленки" и спальни для первоклашек.

Учиться в новой школе будут не только ребята из Фунтова, но и из ближних сел. Всего учебное учреждение сможет принять 190 учеников. "Мы рады, что наша школа начала функционировать. Здесь будут также преподавать туркменский язык, ожидается участие Мминистерства образования Туркмении, которое будет сюда командировать преподавателей", - сказал ТАСС консул Туркмении в Астраханской области Атадурды Байрамов.

О сотрудничестве

Астраханская область и Туркмения сотрудничают на протяжении нескольких лет в гуманитарной и экономической сферах. В 2013 году в Астрахани открылось консульство республики, в городе также есть памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги, который стал подарком жителям региона от президента Туркмении к 450-летию города. В регионе работают пять предприятий с участием туркменского капитала в сфере торговли, строительства и купли-продажи нежилых помещений.