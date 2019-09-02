Экспедиция Северного флота исследовала самое глубокое место Баренцева моря

МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Участники экспедиции Северного флота на Земле Франца Иосифа провели ряд важных исследований, в том числе провели замеры в находящейся неподалеку самой глубокой части Баренцева моря. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы флота.

"В проливе Кембридж, разделяющем острова Земля Александры и Земля Георга, проведены гидрологические измерения в самой глубокой точке Баренцева моря. Приборы были опущены на глубину 628 м", - сообщили в пресс-службе.

Были проведены и многие другие исследования и мероприятия. Так, в результате высадки геодезической группы на мыс Ледовой разведки острова Артура, мысы Нагурский, Стрелка и Мэри Хармсуорт острова Земля Александры были уточнены координаты географических точек исходной линии для отсчета территориальных вод Российской Федерации. На полуострове Армитидж острова Земля Георга выполнены исследования флоры и фауны, а также был осуществлен поиск свидетельств пребывания экспедиции Фредерика Джексона. В ходе высадки экспедиционной группы на мысе Нагурского проведена встреча с военнослужащими базы Северного флота Арктический трилистник, выполняющими исследования по программе комплексной экспедиции на острове Земля Александры.

Высадка на мыс Мэри Хармсуорт позволила реконструировать часть маршрута группы штурмана шхуны "Святая Анна" Валериана Альбанова по леднику Вустер острова Земля Александры. На территории, свободной от ледяного покрова, биологами научной группы Русского географического общества (РГО) выполнены научные исследования. В настоящее время в соответствии с планом комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца Иосифа экспедиционный отряд продолжает исследования в районе мыса Ниль острова Земля Георга.

Комплексная экспедиция Северного флота при участии Центра Русского географического общества на Северном флоте, научной и медиагруппы РГО началась 15 августа с выходом из Североморска спасательного буксирного судна "Алтай". Участники уникального проекта следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага - Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других, проводят научные и экологические исследования, изучают объекты военной инфраструктуры советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий.

На сегодня экспедиция прошла более 2,3 тыс. миль в Баренцевом и Карском морях, провела исследования на острове Пахтусова, в бухте Визе и в заливе Благополучия, обследовали остатки метеостанции, разрушенной в 1943 году немецкой подводной лодкой U-711, уточнили состояние захоронения советского гидрографа Ивана Курникова, погибшего в сентябре 1950 года при составлении карт Новой Земли.