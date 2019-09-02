В Турине появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко

РИМ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Граффити с изображением погибшего год назад главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко появилось в северном итальянском городе Турин. Как сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС глава Представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне, работа выполнена группой уличных художников к первой годовщине гибели в теракте Захарченко.

"Работа принадлежит группе уличных художников и подписана Donbassart. Она выполнена в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики, где специальная площадка выделена для граффити. Хотя парк находится на периферии Турина, эта зона очень популярна у молодежи, поскольку там много спортивных площадок, а также проходит фестиваль электронной музыки", - рассказал Марроне.

По его мнению, Запад должен испытывать "стыд за теракт, организованный год назад". "В Захарченко мы видим пример героя, пожертвовавшего собой ради защиты свободы и суверенитета своего народа", - добавил Марроне.

Представительство ДНР открылось в Италии в конце 2016 года и служит главным образом для распространения информации о конфликте на востоке Украины.