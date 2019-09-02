В Петербурге с началом учебного года открылись девять новых школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Учебный год в Санкт-Петербурге начался с открытия девяти новых школ, еще две появятся в городе до конца декабря. Об этом в понедельник сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы постарались девять школ завершить к 1 сентября, еще две до конца года откроем школы, поэтому практически все намеченные планы выполнили", - рассказал Беглов журналистам во время посещения новой школы № 147 Красногвардейского района. Учреждение находится на территории жилого комплекса "Новая Охта" и рассчитано на 825 учеников.

"Очень хорошая школа получилась. Мы в каждой новой школе делаем обязательно два бассейна. Здесь хороший конференц-зал, спортивные площадки. Мы взяли курс на то, чтобы детей порадовать, особенно детей с ограниченными возможностями по здоровью, - здесь два класса именно для таких детишек", - отметил врио губернатора.

Помимо новой школы, в районе жилого комплекса открылся еще ряд объектов социальной инфраструктуры: центр общей врачебной практики, филиал женской консультации, библиотека нового формата, центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

"Новая Охта" - это один из тех примеров, который нам удалось сделать в этом году. Это район, который обеспечивает социальную инфраструктуру для жителей, не надо куда-то далеко ехать. Мы поставили перед собой задачу, чтобы все первые этажи в кварталах массовой жилищной застройки выкупать и там уже создавать социальную инфраструктуру, и дальше мы будем продолжать эту практику", - пояснил Беглов.