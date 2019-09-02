Во Всемирной метеорологической организации рассказали о температуре с сентября по ноябрь

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Температура на поверхности океанов и суши на обширных территориях планеты в сентябре-ноябре будет выше обычных значений для этих месяцев. С таким прогнозом выступила в понедельник в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"Средняя температура на поверхности моря и суши на большой части планеты прогнозируется выше нормы для сентября-ноября, несмотря на отсутствие полноценного явления Эль-Ниньо", - указывает ВМО. Организация поясняет, что Эль-Ниньо - это природный феномен, "включающий колебание температур в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана вкупе с изменениями в атмосфере". Он ассоциируется с "такими опасностями, как проливные дожди, наводнения и засуха в различных частях мира".

Согласно данным наблюдений, с октября 2018 года температура на поверхности Тихого океана в тропиках находилась "на уровне слабого Эль-Ниньо", однако в июле она вернулась к "нейтральным уровням". В этой связи ВМО обращает внимание, что во время Эль-Ниньо "даже так называемые нейтральные месяцы бывают теплее, чем в прошлом", поскольку температура "повышается вследствие изменения климата".

"В условиях, когда более 90% захваченной парниковыми газами энергии направляется в океан, нагрев океана достиг в 2018 году новых рекордных величин", - напоминают в организации. Как заявил директор сектора ВМО по предсказанию климата и адаптации Макс Дилли, "сигналы вследствие вызванного человеком потепления климата стали сейчас более мощными, чем сигналы сил природы". Он напомнил, что минувший июль был очень теплым и сопровождался экстремальными погодными явлениями в отсутствие сильного Эль-Ниньо.

В ВМО считают "весьма вероятными" температуры немного выше средних на поверхности океана и суши "до конца 2019 года и в начале 2020 года". В сентябре-ноябре текущего года ожидаются "близкие к нормальным" условия для осадков в центральной и восточной части Тихого океана и "выше нормальных" - на западе Тихого океана и юго-западе Индийского океана. Меньше, чем обычно, осадков метеорологи прогнозируют на этот период на юге и востоке Африки, в Океании, Австралии, Карибском бассейне и северо-востоке Южной Америки. Вместе с тем более сырую погоду следует ожидать в регионе Африканского Рога.

В начале августа ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, сообщила, что 2019 год может войти в пятерку самых теплых лет за время систематических наблюдений за погодой и климатом, а 2015-2019 годы - составить рекордно теплое пятилетие.