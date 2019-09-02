Лавров призвал молодое поколение не бояться выступать с новыми инициативами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года, посоветовал молодежи смелее предлагать новые решения мировых проблем.

Как отметил министр, существует точка зрения, что новое поколение, свободное от конфронтационных проявлений периода холодной войны и последних лет в отношениях между Россией и Западом, будет способно подняться над этими разногласиями и поставить на первый план общие угрозы человечества, такие как потепление климата, терроризм, наркобизнес, продовольственная безопасность. Глава МИД РФ привел в пример шведскую школьницу Грету Тунберг, организовавшую движение против изменения климата и номинированную на Нобелевскую премию мира.

"Может быть, кто-то из таких же молодых и ответственных граждан нашей планеты начнет движение за мир и против той конфронтации, которая сейчас всем портит кровь. Если у вас такие инициативы есть, я вам советую не прятать их от общественности, а смелее их высказывать", - подчеркнул министр, обращаясь к студентам.

Лавров также призвал ребят всегда оставаться честными и никогда никого не предавать. "Не могу вычленить какой-то один момент из тех советов, просьб, нравоучений, которые мне в жизни особенно помогли, - сказал он на просьбу поделиться самым ценным полученным советом. - Оставайтесь всегда честными. Главное - никого не предавать в этой жизни: ни в работе, ни в отношениях с товарищами. Остальное - учиться, учиться и учиться".