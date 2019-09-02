Победители конкурса "Лидеры России" спасли человека на вершине Эльбруса

ПОСЕЛОК ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 2 сентября. / ТАСС/. Победители конкурса управленцев "Лидеры России" во время восхождения на Эльбрус спасли молодого человека, который потерял сознание на вершине горы. Об этом сообщил в понедельник журналистам ответственный за безопасность экспедиции Александр Пятницын.

"Группа альпинистов общей численностью 17 человек, состоящая из победителей конкурса и инструкторов, в 02:10 мск начала восхождение на вершину. В 06:50 мск во время очередного сеанса связи они сообщили, что головной отряд вышел на вершину, там обнаружил человека, которого искали уже сутки", - сказал Пятницын.

По его словам, участники экспедиции оказали ему первую помощь и начали спуск с высоты около 5,6 тыс. м, на высоте около 5 тыс. м произошла встреча со спасателями МЧС, которые поднимались снизу. "Лидеры России проявили свои лидерские способности и сработали как настоящие спасатели", - добавил Пятницын.

"[Пострадавшему] 17 лет, учится в 11-м классе, он поднялся на вершину, откололся (от группы, с которой поднимался - прим. ТАСС), начал спускаться, потерял дорогу, потом отключился", - отметил победитель конкурса Виктор Гневашев, который участвовал в спасении молодого человека.

В спасении участвовали семь человек: инструкторы Александр Яковенко, Александр Расторгуев и Ольга Назаренко, победители конкурса Дмитрий Сенин, Виктор Гневашев и Александр Строганов, а также гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей" напомнили, что восхождение победителей конкурса на вершину становится традицией - в прошлом году на вершину поднимались победители первого конкурса "Лидеры России", которые во время экспедиции заявили о создании клуба "Эльбрус".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.