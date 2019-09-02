"Кикоинский класс" открылся в Пскове при поддержке Курчатовского института

ПСКОВ, 2 сентября. /ТАСС/. "Кикоинский класс" открылся в понедельник в псковской школе номер 1, где по специально разработанной одноименной программе будут заниматься пятиклассники. Открытие класса - совместный проект Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт", Псковского государственного университета (ПсковГУ) и администрации Псковской области, сообщила ТАСС директор школы Ирина Ломонова.

Советский физик-экспериментатор Исаак Кикоин учился в псковской школе номер 1. Он был одним из первых ученых, который вместе с Игорем Курчатовым стоял у истоков советского атомного проекта, создания в 1943 году секретной лаборатории, которая позже стала НИЦ "Курчатовский институт".

"Состоялось открытие [класса] после линейки, посвященной Дню знаний. Это общеобразовательный класс, который будет обучаться по программе "Кикоинский класс". Кроме изучения базовых предметов, программа внеурочной деятельности будет осуществляться преподавателями на базе ПсковГУ и псковского кванториума. Также нас поддерживают ученые Курчатовского института, которые будут приезжать к детям с практическими и лекционными занятиями", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, обучаться по данной программе будут около 20 школьников, которые демонстрируют высокие успехи в учебе. "Это будет обычный общеобразовательный пятый класс, у них немного повыше мотивация к обучению, там высокий процент качества [знаний], это дети, которые уже имеют опыт в представлении проектов и проведении практических исследований. Программа рассчитана на принцип конвергенции, это синтез межпредметных дисциплин, она включает вопросы биологии, географии, астрономии, физики", - указала директор школы.

Современное оборудование

"Кикиоинский класс" оборудован в школьном кабинете физики. Оборудование для него предоставил "Курчатовский институт", а местные власти помогли отремонтировать помещение. "Администрация города изыскала возможности, чтобы отремонтировать этот кабинет, выделили порядка 450 тыс. рублей, чтобы его привести к современному виду. Администрация области помогла закупить новую ученическую мебель, демонстрационный стол для учителя и магнитно-маркерную доску. А Курчатовский институт, который нам разработал бренд-бук класса, обеспечит нас новым оборудованием: это интерактивная доска, компьютер для учителя, комплекс лабораторий для практических занятий и метеостанция", - рассказала Ломонова, уточнив, что пользоваться кабинетом будет вся школа.

В дальнейшем на его базе планируется создание лаборатории. "Дальше с каждым годом это лабораторное оборудование будет пополняться в соответствии с тематикой. Таким образом, мы надеемся на создание большой материальной базы для проведения лабораторных занятий в школе в рамках программы "Кикоинского класса", - пояснила Ломонова.

Она отметила, что это первый в России общеобразовательный "кикоинский класс". "Курчатовский институт уже внедрял классы в Москве и Санкт-Петербурге, но в тех классах - дети старшего возраста, там есть вступительные отборы, в эти классы идет профилизация. В псковском классе - ориентация на пятый класс, никого не отбираем, это обычные школьники", - добавила директор школы.

По ее мнению, открытие такого класса повысит уровень знаний всех учащихся школы. "Это позволяет развить среднестатистического школьника, повысить мотивацию к обучению, к научной деятельности. Мы в рамках кикоинского компонента расширяем и логически продолжаем базовые предметы, вырабатывая единую интерпретацию общих научных понятий, законов, теорий", - резюмировала она.

Поддержка ПсковГУ

Над составлением учебной программы для "кикоинского класса" вместе со школьными учителями работали ученые ПсковГУ и сотрудники кванториума. Как пояснил ТАСС доцент кафедры физики вуза, кандидат физико-математических наук Михаил Яников, "получившаяся программа позволит добиться в школе высокого образовательного эффекта, так как в ее основе - синтез естественно-научных дисциплин, информатики".

При этом он добавил, что для школьников уже составлен четкий график посещения занятий на базе школы и ПсковГУ. "Система предполагает теоретические и практические занятия в школе два часа в неделю. Лабораторно-исследовательские занятия будут проводиться на базе лаборатории ПсковГУ, это лаборатории физико-математического факультета и естественно-географического, это два часа в неделю. И два часа в неделю будут проводиться занятия в кванториуме", - сказал Яников.

Решение об открытии "кикоинского класса" на базе общеобразовательной псковской школы принято в ходе Кикоинских чтений, которые прошли в регионе в марте. О запуске этой программы договорились губернатор Михаил Ведерников и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.