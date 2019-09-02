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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: жители Крыма в целом довольны своим уровнем жизни

Из 1,6 тыс. опрошенных 56% считают, что уровень дохода семьи их удовлетворяет

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Крымчане в целом довольны своей жизнью, таких насчитывается 83%, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"На наш вопрос скорее довольны своей жизнью, "да" ответили 83% жителей Крыма. Мы за последний год этот вопрос задаем в третий раз. Доля варьируется от 82 до 85%. Сейчас актуальная цифра 83%", - сообщил Федоров.

По его словам, 56% опрошенных считают, что уровень дохода семьи их удовлетворяет, в то же время 42% сказали, что они скорее не удовлетворены своим материальным положением.

Опрос проводился в августе 2019 года, было опрошено 1,6 тыс. человек.

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