Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В своем решении суд также вынес родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к детям. "По сути родителям сказали, что не лишаем прав, но если будут появляться на митингах вновь, ситуация может повториться. Мы с этим не согласны, будем готовить апелляционную жалобу", - добавила адвокат Татьяна Сустина.

В прокуратуре считают, что из-за действий родителей здоровье и жизнь детей подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение детям физического и морального вреда. Согласно заявлению адвоката Хомских, иск прокуратуры связан с участием ее клиентов в несанкционированных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила ТАСС, что эта семья не попадала в поле зрения органов опеки, и она считает, что лишение их родительских прав - крайняя мера.