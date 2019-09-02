Справороссы будут настаивать на повышении зарплат учителям в ходе осенней сессии Госдумы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Думская фракция "Справедливая Россия" в ходе осенней сессии намерена настаивать на принятии законопроекта, согласно которому зарплата педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений должна быть не меньше средней по региону. Об этом в понедельник журналистам сообщил глава фракции Сергей Миронов.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2018 года. Документ предусматривает более 20 мер поддержки, включая нормы о предоставлении жилья нуждающимся учителям и стимулирующих выплатах для молодых педагогов.

"До сих пор законопроект не рассмотрен Госдумой. Но мы будем настаивать на его принятии в предстоящей осенней сессии. Проблематика образования была и остается приоритетом работы нашей фракции", - приводит слова Миронова пресс-служба справороссов.

Глава фракции подчеркнул, что повышение зарплаты должно осуществляться исключительно путем увеличения базовой ставки. "К сожалению, сегодня уровень средних зарплат наших учителей в большинстве регионов достигается за счет тотальных переработок", - отметил парламентарий.

По его мнению, положение учителей остается одной из главных болевых точек отечественной системы образования. "Еще в мае Минпросвещения давало печальный прогноз: через десять лет нехватка учителей в стране составит почти 200 тыс. человек, если не предпринимать никаких мер", - напомнил парламентарий.

В пресс-службе фракции отметили, что инициатива направлена на реализацию программного требования справороссов о приравнивании уровня зарплат и льгот педагогов к госслужащим.