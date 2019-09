Роджер Уотерс проведет в Лондоне концерт в поддержку Ассанжа

ТАСС, 2 сентября. Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс проведет в понедельник в Лондоне концерт в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Отмечается, что концерт состоится в 18:00 по местному времени (20:00 мск) недалеко от станции метро "Вестминстер" в центральной части Лондона. Уотерс намерен исполнить композицию Wish You Were Here ("Жаль, что тебя здесь нет"). Мероприятие, как указано на афише, опубликованной в Twitter, пройдет под лозунгом "Защитите свободу слова. Не экстрадируйте Ассанжа".

Ассанж в 2006 году основал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.