Ученые сообщили о спаде магнитной бури во второй половине дня

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся 31 августа, со второй половины дня 2 сентября пойдет на спад. Этот прогноз Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН опубликован в понедельник на сайте ФИАН.

Заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете, говорится в сообщении. Начало колебаний магнитного поля было отмечено еще 31 августа, причем во второй половине дня их амплитуда достигла 2 баллов по пятибалльной шкале магнитных бурь.

"Начавшаяся магнитная буря продолжалась почти все воскресенье и идет пока все утро понедельника. При этом вечером в воскресенье уровень бури повторно поднялся до балла 2. По прогнозу, к середине понедельника, 2 сентября, амплитуда колебаний поля должна пойти на спад, и не позднее утра вторника геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться", - отмечают ученые.

Происходящий рост магнитных возмущений прогнозировали заранее в связи с приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра. "Некоторым сюрпризом, однако, стало раннее начало бури, которое ожидалось не раньше воскресенья, а также ее сила - прогноз был лишь на бурю обычного для этого года минимального первого уровня", - говорится в сообщении.

Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра раньше ожидаемого, уже к вечеру 30 августа, причем рост скорости ветра также превысил прогноз - от начального уровня около 400 км/сек (обычное значение для потоков солнечного ветра на уровне орбиты Земли) скорость ветра к утру воскресенья выросла до 600 км/сек, а затем и до 800 км/сек, и остается в диапазоне 600-800 км/сек до настоящего времени. По мнению ученых, скорость солнечного ветра и стала основной причиной более высокого балла бури, чем ожидалось изначально.

О прогнозе магнитных бурь

Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Более крупное событие регистрировалось за прошедшие восемь месяцев лишь однажды - в мае текущего года, когда буря достигла уровня 3 балла из 5.

Так как потоки солнечного ветра "привязаны" к Солнцу и вращаются вместе с ним, то они, как и Солнце, совершают оборот за 27 дней. Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придет к Земле в конце сентября, 27-28 числа.

Ученые не дают точного прогноза того, повторится ли буря текущей силы или за это время скорость течений плазмы снизится. "Пока на соответствующие даты осторожно прогнозируется буря низшего первого уровня, но что произойдет на самом деле, станет окончательно понятно лишь через четыре недели", - отмечается на сайте ФИАН.