В Москве будет построен сотый храм в 2019 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотый храмовый комплекс в рамках реализации программы по строительству православных храмов в Москве будет построен в 2019 году, сообщила в понедельник пресс-служба советника патриарха по вопросам строительства Владимира Ресина.

"Храмовый комплекс Новомучеников и Исповедников Церкви русской на Салтыковской является 100 храмом, построенным по программе строительства 200 новых храмов Москвы. Половину ранее намеченной цели мы достигнем в 2019 году и преодолеем эту планку. Сегодня мы находимся, можно сказать, на рубеже", - говорится в сообщении.

Неделей ранее епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил чин великого освящения храма. "Храм Новомучеников - одна из побед программы строительства храмов. Я помню, что здесь было, когда мы начинали. Денег не было. Участок неудобный, но мы верили, что здесь будет храм. И вот благодаря усилиям настоятеля, усилиям всех, кто принимал участие в этом большом деле, мы сегодня присутствуем при крещении маленьких детей в новом освященном храме", - приводит пресс-служба слова Владимира Ресина.

Храм и приходской дом готовы к вводу в эксплуатацию. До 12 сентября подрядчик должен обеспечить проведение пуско-наладочных работ и сдачу индивидуального теплового пункта. Малый деревянный храм оставили, а близлежащую территорию благоустроили и озеленили.

"В храме есть несколько особо чтимых образов. Это икона преподобных Антония и Феодосия Печерских, написанная на камне из алтаря древнего собора Успения Пресвятой Богородицы Киево-Печерской Лавры. И "Чудо неудавшегося свержения Христа Спасителя в Назарете" - аналойная икона, привезенная из Назарета", - добавили в пресс-службе.

"Программа-200" реализуется фондом "Поддержки строительства храмов города Москвы" при участии правительства Москвы. В план программы входит разработка проектов и строительство 200 новых церквей на территории всех округов города. Строительство планируется из расчета одна церковь на 20 тыс. жителей, при нормативе для пешеходной доступности около 1 км.