Власти Москвы готовы технически обеспечить электронный сбор подписей за кандидатов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы готов технически обеспечить электронный сбор подписей за кандидатов в случае вступления в силу соответствующего закона. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя департамента Артем Костырко.

"Если появится норма права, которая разрешит проверять и собирать подписи электронно, то с технической точки зрения эту задачу выполним", - сказал Костырко.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее отметил в интервью ТАСС, что систему сбора подписей в поддержку кандидатов необходимо изменить таким образом, чтобы новые требования позволили исключить ошибки из-за человеческого фактора при обработке подписных листов. По его словам, причиной жалоб кандидатов на решения окружных избирательных комиссий и массовых акций протеста в преддверии выборов в Мосгордуму стали допущенные неточности при сборе подписей и оцифровке подписных листов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.