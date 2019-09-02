Почти 4 тыс. наблюдателей на выборы депутатов в Мосгордуму завершили обучение

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. наблюдателей завершили обучение для последующей работы на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва 8 сентября. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель аппарата Общественной палаты Москвы Алексей Спиваков.

"В этом году рекордное количество заявок на наблюдателей. Уже обучено 3966 человек, это с запасом на "закрытие" всех избирательных участков. Средний возраст - 28 лет. Самому взрослому наблюдателю 87 лет. Обучение не закончено, ожидаем общее количество наблюдателей порядка 4,7 тыс. человек", - сказал Спиваков.

Он добавил, что общественными наблюдателями на выборы в Мосгордуму было зарегистрировано порядка 6,25 тыс. человек. Общественный штаб по наблюдению готов направить наблюдателей на все более 3,6 тыс. избирательных участков в 45 округах.

Ранее члены Мосгоризбиркома приняли решение об организации видеонаблюдения на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, отметив, что оно не будет осуществлено на 35 избирательных участках, так как на них проголосуют военнослужащие, но не было получено разрешение на видеотрансляцию от командиров воинских частей.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.