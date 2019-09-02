Более 6 тыс. наблюдателей задействуют на муниципальных выборах в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. наблюдателей будут следить за проведением выборов в советы депутатов муниципальных образований Московской области 8 сентября, об этом в понедельник сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

"У нас наблюдать за честностью и прозрачностью выборов будут более чем 6 тыс. наблюдателей", - сказал Березкин.

В справочном материале Мособлизбиркома отмечается, что наблюдение за выборами будут осуществлять наблюдатели от политических партий и кандидатов, Общественной палаты Московской области, Совета по правам человека Подмосковья, а также мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), представители средств массовой информации.

По словам Березкина, около 2,5 тыс. кандидатов примут участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований Московской области.

Ранее он сообщал, что на 31 избирательную кампанию в регионе будет потрачено более 200 млн рублей. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.