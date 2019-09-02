Дипломаты Австралии, Канады, США и стран ЕС почтили память жертв трагедии в Беслане

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Дипломаты ряда посольств возложили цветы к расположенному в Москве памятнику жертвам теракта в Беслане. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении представительства ЕС в России.

Пять минут до выстрелов. Что осталось в памяти заложников Беслана

Как отметили в представительстве, в церемонии приняли участие замглавы представительства ЕС в РФ Алешка Симкич, дипломаты посольств Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, а также Австралии, Канады и США.

"Сегодня, в 15-ю годовщину трагедии, мы чтим память всех погибших во время трехдневной осады, унесшей жизни более 300 человек, - говорится в сообщении. - Мы преисполнены солидарности с теми, кто потерял в Беслане своих родных и близких. Терроризму нет места нигде в мире".

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более 1 тыс. заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.