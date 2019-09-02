Учебный корпус Академии театра Бориса Эйфмана открылся в Петербурге в День знаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Учебный корпус Академии танца Бориса Эйфмана открылся в Петербурге 2 сентября в реконструированном здании школы 1938 года постройки, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня первоклашки идут впервые в общеобразовательную балетную школу", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на Дне знаний в Академии танца Бориса Эйфмана. Он также анонсировал открытие в ноябре открытие Детского театра танца, который расширит образовательные возможности воспитанников академии танца.

Реконструкция здания проводилась за счет городского бюджета с 2016 по 2019 годы, проект был разработан Архитектурным бюро "Студия-44" Никиты Явейна и предусматривал реконструкцию помещений школы и строительство нового здания учебного театра танца. Пятиэтажная школа площадью 3910 кв. метров рассчитана 440 учащихся.

"Сегодня в Академии танца мы открыли общеобразовательную школу, ни одна школа балетная в мире не имеет отдельной самостоятельной общеобразовательной школы. В ноябре будет закончено строительство удивительного комплекса, который включает в себя Академию танца, общеобразовательную школу, интернат для воспитанников, музей и детский театр танца. Это будет уникальный комплекс, который, надеюсь, даст новый виток развития нашего отечественного балета", - сказал художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман.

Академия танца Бориса Эйфмана была открыта в 2013 году на улице Большой Пушкарской. В ее состав вошли зал-трансформер, бассейн с тренажерным залом, 14 балетных залов, столовая и общежитие. Здесь проходят обучения дети и подростки в возрасте от семи до 18 лет. Позднее было принято решение о ее расширении.

Автор около 50 балетов, лауреат премий "Триумф" и "Золотая маска" Эйфман известен в мире как основатель своего стиля в хореографии, базирующегося на синтезе классики и современного танца, философии и драматического искусства. Важную роль в его спектаклях играет психологическое начало, а также опора на литературу.