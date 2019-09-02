Путину показали в школе Тулуна обновленные классы и исполнили казачью песню

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулуне.
Основное здание школы было построено еще в 1952 году, позже в 1990 году к старому зданию добавили двухэтажную пристройку, где расположились столовая и несколько кабинетов. В июне этого года из-за поднявшейся воды первый этаж школы затопило. Мебель в классах, оборудование мастерских и пищеблока сильно пострадали. За лето к началу учебного года в здании был сделан масштабный ремонт, включивший наружную и внутреннюю отделку, замену окон, дверей, освещения.
На первом этаже в холле для президента подготовили информационные стенды, наглядно демонстрирующие то, что стихия сотворила с учебными помещениями. Здесь же был представлен и краткий отчет о ходе восстановительных работ.
Президент, начавший осмотр с территории вокруг школы, заметил, что рядом стоят два жилых дома в аварийном состоянии. "Мы сейчас говорили, их расселить нужно будет, снести и расширить территорию школы", - сказал он. По мнению главы государства, на этой дополнительной территории можно будет сделать мастерские или новый спортивный зал. "Что вам будет нужно, то мы и сделаем - или дополнительный спортивный зал, или мастерские", - предложил он.
Директор школы №6 Надежда Фроленок пригласила президента пройтись по зданию школы, чтобы лично убедиться в ее полном соответствии всем нормам. Первым делом Путин заглянул в кабинет технологии на первом этаже. Это помещение было среди наиболее пострадавших от воды. Сейчас, благодаря нацпроекту "Образование" в классе установили мобильные мастерские для реализации программы "Технология".
Бесплатные пироги, обновленные классы, казачья песня для президента
Столовая, также расположенная на первом этаже, после реконструкции получила новое технологическое оборудование в пищеблок, в школе также обновили медицинский кабинет.
Путин заглянул в помещение школьной столовой, осмотрел обновленный зал и, увидев через окошко раздачи столпившихся в техническом блоке поваров, пригласил их подойти. Сотрудники столовой не решились выйти, тогда Путин решил сам заглянуть в пищеблок. Он поздоровался с сотрудниками столовой, пожал им руки. "Приступаете к работе? - поинтересовался он. - Здесь что-то у вас изменилось?" Повара согласно закивали. "Оборудование ожидаем, зал сделали красивым таким", - сообщила шеф-повар. "А пирогов нет?" - поинтересовалась директор школы Фроленок. "Пирогов нет, завтра приезжайте, напечем. Мы сегодня первый день открылись, еще пока разбираемся, - как бы слегка извиняясь развела руками шеф-повар. - Детей-то много сейчас, бесплатное питание. Еле - еле успеваем".
Путин на это заметил, что классные руководители по старой памяти продолжают рассылать эсэмэски родителям, что нужно заплатить за питание, хотя была достигнута договоренность на год сделать еду бесплатной. Вице-премьер Виталий Мутко поспешил сгладить ситуацию, заметив, что некоторые педагоги просто не знали о такой договоренности.
Поднявшись на второй этаж, российский лидер осмотрел несколько профильных классов. Он заглянул в кабинет математики, русского языка и литературы, где в это время шли занятия с детьми.
Школьники приветствовали российского лидера традиционным вставанием из-за парт, но Путин войдя в кабинет сразу решил сделать атмосферу более неформальной и пригласил ребят подойти поближе. У одного из учеником, мальчика лет 8, галстук сбился набок. Президент по-отечески поправил криво завязанный узел, расправил воротничок, похлопал ребенка по плечу, заметив, что так лучше.
В кабинете физики учителя продемонстрировали главе государства новое оборудование. Преподаватель рассказала, что в обновленном кабинете физику будут изучать все школьники с 7 по 11 класс. В кабинете музыки для президента устроили небольшое музыкальное представление. Под руководством педагога школьник исполнил песню "На горе стоял казак". Остальной класс аккомпанировал ему на ложках. Президент вместе с вице-премьером Виталием Мутко и министром образования Ольгой Васильевой с удовольствием послушали выступление. "Здорово получается, так держать, всего хорошего", - сказал Путин.
Завершилась импровизированная экскурсия в обновленном спортзале. Осмотрев помещение, президент вышел на улицу, где в ходе реконструкции было обустроено мини-футбольное поле, оборудованы спортивные площадки.
Путину рассказали, что суммарная стоимость работ составила свыше 25 млн рублей, новое оборудование для школы - свыше 100 млн рублей. Всего в школе обучаются 526 учащихся, в первых классах - 54 человека (2 класса) и работают 33 педагога. Так как паводком была полностью разрушена школа №20, было принято решение объединить два учебных заведения и перевести 241 ученика (с 5 по 8 классы) в школу №6.