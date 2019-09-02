Путину показали в школе Тулуна обновленные классы и исполнили казачью песню

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулуне.

Основное здание школы было построено еще в 1952 году, позже в 1990 году к старому зданию добавили двухэтажную пристройку, где расположились столовая и несколько кабинетов. В июне этого года из-за поднявшейся воды первый этаж школы затопило. Мебель в классах, оборудование мастерских и пищеблока сильно пострадали. За лето к началу учебного года в здании был сделан масштабный ремонт, включивший наружную и внутреннюю отделку, замену окон, дверей, освещения.

На первом этаже в холле для президента подготовили информационные стенды, наглядно демонстрирующие то, что стихия сотворила с учебными помещениями. Здесь же был представлен и краткий отчет о ходе восстановительных работ.

Президент, начавший осмотр с территории вокруг школы, заметил, что рядом стоят два жилых дома в аварийном состоянии. "Мы сейчас говорили, их расселить нужно будет, снести и расширить территорию школы", - сказал он. По мнению главы государства, на этой дополнительной территории можно будет сделать мастерские или новый спортивный зал. "Что вам будет нужно, то мы и сделаем - или дополнительный спортивный зал, или мастерские", - предложил он.

Директор школы №6 Надежда Фроленок пригласила президента пройтись по зданию школы, чтобы лично убедиться в ее полном соответствии всем нормам. Первым делом Путин заглянул в кабинет технологии на первом этаже. Это помещение было среди наиболее пострадавших от воды. Сейчас, благодаря нацпроекту "Образование" в классе установили мобильные мастерские для реализации программы "Технология".

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Столовая, также расположенная на первом этаже, после реконструкции получила новое технологическое оборудование в пищеблок, в школе также обновили медицинский кабинет.

Путин заглянул в помещение школьной столовой, осмотрел обновленный зал и, увидев через окошко раздачи столпившихся в техническом блоке поваров, пригласил их подойти. Сотрудники столовой не решились выйти, тогда Путин решил сам заглянуть в пищеблок. Он поздоровался с сотрудниками столовой, пожал им руки. "Приступаете к работе? - поинтересовался он. - Здесь что-то у вас изменилось?" Повара согласно закивали. "Оборудование ожидаем, зал сделали красивым таким", - сообщила шеф-повар. "А пирогов нет?" - поинтересовалась директор школы Фроленок. "Пирогов нет, завтра приезжайте, напечем. Мы сегодня первый день открылись, еще пока разбираемся, - как бы слегка извиняясь развела руками шеф-повар. - Детей-то много сейчас, бесплатное питание. Еле - еле успеваем".