Путин обещал изучить возможность построить в Тулуне инфекционную больницу

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал проработать возможность построить инфекционную больницу в Тулуне. Такое обещание он дал в ходе спонтанного общения с жителями города, которые ждали российского лидера неподалеку от школы №6.

Одна из жительниц обратилась к президенту с просьбой "сделать так, чтобы люди, которые покинули город, завидовали оставшимся". Для этого, по ее словам, необходимо строительство нескольких инфраструктурных объектов, завода и инфекционной больницы.

"Дело в том, чтобы в целом оживить хозяйственную жизнь. Мы поговорим и с теми, кто занимается бизнесом здесь, и с крупными предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места чтобы делали", - сказал президент. "А насчет этой больницы, надо подумать. Займемся", - добавил он.

Российский лидер заметил, что необходимо все проанализировать и понять, нужно ли такое учреждение здравоохранения в самом Тулуне, или его можно построить где-то в другом месте в области. На этом пожаловавшаяся женщина заявила, что больница необходима именно в Тулуне, так как из-за ее плачевного состояния город покидают врачи. "Хорошо, я вас услышал, я обязательно поговорю с министром здравоохранения, мы подумаем", - пообещал Путин.