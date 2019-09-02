Путин обещал жителям Тулуна еще раз приехать в их город

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал жителям Тулуна приехать к ним еще раз.

В понедельник во время общения с президентом у городской администрации жители Тулуна не только рассказали о главных проблемах, с которыми сталкиваются, но и приглашали президента в гости.

"Я и так у вас. Еще раз приеду", - сказал Путин.

Президент взял под личный контроль работу по ликвидации последствий паводков в Иркутской области. Дважды глава государства выезжал в пострадавшие от наводнений районы. Ночью 30 июня, возвращаясь из Осаки с саммита G20, президент сделал остановку в Братске, где в аэропорту провел оперативное совещание. Затем, 19 июля он вновь прилетел в Иркутскую область, на этот раз в наиболее пострадавший от наводнения город Тулун. 2 сентября Путин вновь посещает этот город.