В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.

На протяжении нескольких лет в городе существовала проблема нехватки мест в школах и детских садах, это было связано с ростом населения: в 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, в него ежегодно переезжают тысячи человек, в том числе семьи с маленькими детьми. В большей степени проблема касалась новых микрорайонов, где ведется строительство жилых комплексов. Для ее решения началось активное строительство соцобъектов в новых микрорайонах.

"Новая школа на 1550 мест в одну смену начала работу в День знаний, она находится в Восточно-Кругликовском микрорайоне по ул. им. Героя Аверкиева. Сформированы 100 классов, 24 из них - первые. Из-за большого количества учеников День знаний здесь отмечали несколько раз - 2 сентября прошли четыре торжественных линейки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в школе оборудованы три спортивных зала, две площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле, в классах установлены интерактивные доски, специальным современным образовательным оборудованием укомплектованы профильные кабинеты физики, химии и другие. В общей сложности территория учебного комплекса занимает 2,6 га. Сейчас школа является филиалом другой школы, но в будущем это будет отдельное учебное заведение, где будут обучаться около 3 тыс. детей.

По данным администрации Краснодара, начиная с 2017 года в городе открыли четыре новые школы для решения проблемы нехватки учебных мест, все они расположены в густонаселенных новых микрорайонах. Ранее сообщалось, что власти города поставили задачу построить такое количество школ, чтобы дети в Краснодаре могли учиться в одну смену.

В 2019-2020 учебном году в городе - 18498 первоклассников, что на 1358 человек больше, чем в 2018-2019 учебном году. Всего в Краснодаре работают 91 школа, в них укомплектованы 4849 классов, из которых первых классов 583, в среднем в городе на каждую школу приходится около 6 первых классов.