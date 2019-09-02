Венедиктов попросил кандидатов в думу направить наблюдателей на участки без видеоконтроля

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Кандидатов в депутаты Мосгордумы просят обязательно направить своих наблюдателей на участки, где нет видеонаблюдения, сообщил ТАСС в понедельник глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

"Направил письмо от имени Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму кандидатам, которые избираются на участках без видеонаблюдения. Обратился к кандидатам с просьбой усилить там группу наблюдателей, направил соответствующие письма с просьбой в обязательном порядке это сделать", - сказал Венедиктов.

Он пояснил, что согласно действующему законодательству, в Москве военнослужащие голосуют на участках, открытых для всех горожан, но видеонаблюдение на таких участках ведется только с согласования с командирами воинских частей. На выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва в 35 участковых избирательных комиссиях командиры воинских частей не согласовали видеонаблюдение.

"Каждый кандидат может отправить одного наблюдателя на участок, плюс присутствует один наблюдатель от Общественной палаты. Но на предыдущих выборах кандидаты закрывали около 30% участков. Мы хотим, чтобы в любом случае на эти участки все кандидаты направили своих наблюдателей", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что общественными наблюдателями на выборы в Мосгордуму зарегистрировано порядка 6,25 тыс. человек. Общественный штаб по наблюдению готов направить наблюдателей на все более 3,6 тыс. избирательных участков в 45 округах.

Ранее члены Мосгоризбиркома приняли решение об организации видеонаблюдения на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, отметив, что оно не будет осуществлено на 35 избирательных участках, так как на них проголосуют военнослужащие, и не было получено разрешение на видеотрансляцию от командиров воинских частей.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.