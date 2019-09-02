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Паводок в Иркутской области

Путин пообещал жительнице Тулуна, что с ее увольнением разберется Генпрокуратура

Женщина рассказала главе государства о том, что ее незаконно, как она считает, уволили из иркутского Министерства труда

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что Генпрокуратура проверит законность увольнения пожаловавшейся ему жительницы Иркутской области из регионального министерства труда.

Одна из участниц разговора на улице пострадавшего от паводка Тулуна в понедельник рассказала главе государства о своей проблеме, сообщив, что ее незаконно, как она считает, уволили из иркутского Министерства труда.

"Генеральная прокуратура с этим будет разбираться. Я скажу", - сказал Путин, отметив, что раньше слышал о проблеме от дочери женщины.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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