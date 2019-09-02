Путин пообещал жительнице Тулуна, что с ее увольнением разберется Генпрокуратура

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что Генпрокуратура проверит законность увольнения пожаловавшейся ему жительницы Иркутской области из регионального министерства труда.

Одна из участниц разговора на улице пострадавшего от паводка Тулуна в понедельник рассказала главе государства о своей проблеме, сообщив, что ее незаконно, как она считает, уволили из иркутского Министерства труда.

"Генеральная прокуратура с этим будет разбираться. Я скажу", - сказал Путин, отметив, что раньше слышал о проблеме от дочери женщины.