Путин предложил создать план реальной поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Несколько жителей города, потерявшие свой бизнес во время наводнения, обратились к президенту с жалобами. По их словам, вопреки тому, что помощь им была обещана, на деле ничего так и не произошло. "Сейчас поговорим на эту тему, я думаю, что вообще нужно будет не индивидуально делать, а надо будет сделать общий план поддержки бизнеса здесь в целом", - сказал Путин. Он добавил, что ознакомился с коллективным обращением, которые написали местные предприниматели. "Но там заявлены просьбы такие, что они либо невыполнимы, либо ничего не дадут, поэтому надо сделать план, который реально бы помог восстановлению бизнеса и развитию", - сказал Путин.

При этом, отвечая на просьбы предпринимателей возместить ущерб в связи с утратой оборудования, глава государства призвал вести себя именно как предприниматели и здраво оценивать риски бизнеса.