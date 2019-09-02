Ученые заявили, что вырубка лесов в бассейне Амазонки способствует глобальному потеплению

СИДНЕЙ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Международная группа ученых из Австралии и США установила, что уничтожение лесов в бразильском регионе Серрадо вызывает значительное повышение температуры в районах, расположенных на расстоянии 50 км от мест вырубки.

По словам Салли Томпсон, научного сотрудника института сельского хозяйства в университете штата Западная Австралия, масштабная вырубка лесов в Бразилии обусловлена прежде всего агрессивным землепользованием. "Фермеры, стремясь увеличить площадь земель, которые они могут обрабатывать, вырубают лес. Однако результаты нашего исследования наглядно свидетельствуют, что в перспективе именно фермеры выиграли бы от сохранения лесов Амазонки, потому что это помогло бы защитить посевы от высоких температур, которые обусловлены исчезновением лесов", - пояснила она.

Исследователи проанализировали фотографии региона, сделанные со спутников в период с 2000-го по 2015 год для контроля за состоянием лесного покрова, а также использовали данные наблюдений за изменениями температуры. Сопоставляя полученную информацию, ученые выясняли, насколько суточная максимальная температура на лесном участке будет увеличиваться по мере уменьшения площади леса вокруг него. Они также выяснили, на каком расстоянии от района вырубки будут наблюдаться вызванные ей изменения температуры. Установлено, что температура воздуха и почвы чувствительна к потере лесного покрова на расстоянии до 50 км от места вырубки. Это стало неожиданностью для ученых, поскольку намного превышает имевшиеся ранее данные.

По мнению исследователей, мнение о том, что изменение климата происходит из-за выбросов парниковых газов, не совсем верно: не только это влияет на глобальное потепление. "Потеря лесов и вызванное этим изменение покрова почвы также оборачиваются драматическими последствиями для экосистемы планеты. Лесной покров стабилизирует температуру и охлаждает землю. Если заменить леса, например, зерновыми культурами, которые необходимо гораздо меньше воды, температура в районе может увеличиться на два градуса по Цельсию", - пояснила Томпсон.

По ее словам, результаты, полученные группой во время изучения лесов в Бразилии, имеют огромное значение для сохранения и восстановления лесных массивов в Австралии и в других регионах мира. Томпсон отметила, что в на австралийской территории не отмечается значительной вырубки лесов, но "в штате Квинсленд, например, довольно активно расчищают лес для выпаса скота".

Серрадо - обширный экорегион тропической саванны на территории республики Бразилия. Он характеризуется огромным биоразнообразием растительного и животного мира. Согласно Всемирному фонду дикой природы, Серрадо - самая биологически разнообразная саванна в мире.