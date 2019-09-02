Москалькова считает важным, что Telegram продолжает работать в России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова выступает против блокировки мессенджера Telegram и считает очень важным, что он до сих пор действует на территории России.

"Я и мои коллеги выступили против закрытия Telegram, когда стоял этот вопрос, но он должен правоохранительным органам сообщить источник информации, если это было связано с преступлением или явлением, которое может разрушить права человека и повлиять на безопасность государства и общества. Конечно, такая информация правоохранительным органам должна быть доступна", - сказала омбудсмен, выступая в понедельник перед студентами Московского городского педагогического университета.

По ее мнению, в данный момент достигнут определенный компромисс в этом вопросе. "Telegram существует, это очень важно", - подчеркнула Москалькова.

Ранее в интервью ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров не исключил принятия кардинальных мер блокировки в отношении мессенджера Telegram в будущем.

Летом 2017 года ФСБ запросила у компании Telegram Messenger LLP (Великобритания) ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Впоследствии выяснилось, что данный запрос касался теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, когда погибли 15 и пострадали 103 человека. Telegram обязан был предоставить ключи шифрования согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 года.

Telegram ключи не предоставил, в декабре 2017 года юристы мессенджера обратились в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ от 16 июля 2016 года. 20 марта 2018 года суд иск отклонил и дал Telegram 15 дней на передачу ключей ФСБ. В тот же день Роскомнадзор уведомил компанию о нарушении закона "Об информации". 6 апреля 2018 года, после истечения срока, предоставленного владельцам мессенджера, Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Telegram, суд иск удовлетворил. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.