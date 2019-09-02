Путин поручил Мутко "дожать ситуацию" с выплатой компенсаций пострадавшим от наводнения

Работы по восстановлению школ после паводка в Иркутской области нужно завершить как можно раньше, создав при этом комфортную образовательную среду, заявил Путин.

Комментируя доклад Мутко о том, что выплаты по 10 тыс. рублей "в основном выполнены", президент обратил внимание чиновников, что так нельзя строить работу, в случае с деньгами должна быть точность. "Что совсем не подходит к данной ситуации", - сказал Путин.

"Здесь нужно каждому заплатить кто нуждается, - подчеркнул Путин на совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка, произошедшего на территории Иркутской области. - Не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно. Виталий Леонтьевич [Мутко], я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести ее до конца".

"Обращаю внимание: работу по всем образовательным учреждениям нужно закончить как можно раньше, при этом сделать ее качественно, в соответствии с последними требованиями к условиям обучения", - сказал президент. По его словам, "важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперед, сформировать комфортную современную образовательную среду" и в Тулуне, и в других пострадавших населенных пунктах Иркутской области.

"Я посмотрел школу [номер 6 в Тулуне] - да, она достойная, конечно. И осовременили, и оборудование кое-какое появилось, но этого явно недостаточно, я думаю, это совершенно очевидный факт", - заметил Путин.

При этом отметил, что учебный год в Тулуне и других пострадавших районах начался вовремя, и это позитивный результат, достигнутый общими усилиями. Однако, продолжил Путин, речь идет о промежуточном результате, так как "многие здания школ и детских садов еще только предстоит построить заново". Так, комментируя планы возведения трех новых детсадов, Путин призвал "не затягивать с этим".

Глава государства также назвал "положительным моментом" выделение новых школьных автобусов для подвоза детей.

Обеспечение жильем

Президент раскритиковал чиновников за низкие темпы обеспечения людей из районов, пострадавших от наводнения, собственным жильем. Он также поручил разобраться с ситуацией на рынке арендного жилья. "Нужно ускорить эту работу, помочь людям получить собственное жилье", - сказал он.

"Многие семьи, более 17 тысяч человек, лишились жилья, огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта, - подчеркнул Путин. - Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно". Он указал, что вопреки выделенным федеральным деньгам [более 14 млрд рублей], работа идет не быстро. По данным Путина, на 30 августа из 5143 семей, оставшихся без жилья, свидетельство о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья получили только 1473 семьи. "Это значит, что количество получивших меньше, чем половина", - констатировал Путин, добавив, что из этих средств оплачено жилья и того меньше. По его словам, речь идет о сумме около 347 млн рублей. "Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее", - подчеркнул он.

Президент указал на то, что далеко не у всех есть возможность жить у родственников или снимать жилье. Он рассказал, что вовремя общения с гражданами на улицах Тулуна многие обращались к нему с вопросом, что делать и как жить. "Я понимаю пункты временного размещения есть, но вы знаете, и с ПВР есть проблемы. Не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье. Кстати, и со снятием жилья есть проблемы", - сказал он. Российский лидер попросил участников совещания обратить внимание на ситуацию с арендой квартир. "Нужно понимать, где снимать-то: вот она (одна из женщин, обратившихся к Путину с просьбой, - прим.ТАСС), а тот, кто сдает ей это жилье, решил продать квартиру. Что ей делать-то? Надо неформально к этому вопросу подходить, там конкретные семьи, конкретные люди, дети там, помимо всего прочего есть", - высказал свою точку президент.

Путин подчеркнул, что долго оставаться в пунктах временного размещения - "удовольствие небольшое". "Это лучше, чем вообще чем без крыши над головой оставаться, но и так слишком скромная ситуация, это мягко говоря", - сказал он.

Проблемы выплат пострадавшим

Президент потребовал оперативно и внимательно разобраться с проблемами выплат пострадавшим от паводка под Иркутском, так как эти деньги получили еще не все. "Нужно обязательно и оперативно по этим [спискам нуждающихся в выплатах] начать работать, - поручил Путин. - Я прошу максимально внимательно вести эту работу, чутко по отношению к гражданам вникать в их ситуацию, персонально разбираться с каждым обращением, искать возможность не отказать, а возможность помочь".

По словам президента, к 10 августа были составлены поименные списки нуждающихся в выплатах пострадавших, в них включены почти 46 тыс. человек. "По ряду уважительных причин - я с этим согласен - многие люди не смогли подать заявления своевременно, - добавил он. - Сейчас составляются дополнительные списки, в которых уже около 1 тыс. человек".

Путин потребовал четко отладить работу консультативных центров и "горячих линий" для помощи нуждающимся в выплатах. По его словам, в населенном пункте Арша до недавнего времени вообще не было ни одного представителя власти, который бы занимался этими вопросами. Президент поручил вице-премьеру Виталию Мутко, который руководит правительственной комиссией по ликвидации последствий паводка, съездить на место и посмотреть, "что там сделано и чего не сделано".

Путин отметил, что проблемы людей при ликвидации последствий паводков в Иркутской области решаются медленно, это сопровождается волокитой и управленческими сбоями. "Острых проблем еще очень много, также как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно", - сказал глава государства, говоря о ликвидации последствий паводков в регионе.

Пообщавшись с жителями в Тулуне, Путин отметил, что "есть очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают".

Кроме того, президент поручил решить вопрос о помощи жителям Иркутской области, подсобное хозяйство которых пострадало от паводка. "По огородам пока решение не принято [об оказании помощи], - констатировал он. - Нужно принять, провести анализ того, что люди утратили, прикинуть". "Посчитайте как следует", - добавил президент.

Он также отметил, что в результате паводка пострадало много объектов инфраструктуры и предприятий. По его словам, восстановление этих объектов должно оставаться в числе приоритетов. "Нужно для активизации хозяйственной и экономической жизни здесь сделать отдельный план экономического развития города [Тулуна], - сказал президент. - Мы поможем из федерального центра, постараемся привлечь сюда наши общероссийские компании, чтобы они развернули свои производства". Глава государства обратил внимание, что речь не идет о помощи тем, кто занимается продажей подакцизных товаров, в том числе алкоголя, так как это и без того высокодоходный бизнес.

Президент отметил, что при подготовке этого плана нужно учесть пожелания самих представителей местного бизнеса.

Затраты на вывоз мусора после паводка

Президент России Владимир Путин потребовал компенсировать затраты компании "Московский тракт", которая участвовала в ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

"Люди работали в самый тяжелый момент, мусор вытаскивали и так далее", - напомнил он, говоря о работе, которую выполнила компания. По словам президента, средства на компенсацию этих затрат в областной бюджет поступили, однако до "Московского тракта" так и не дошли. "Это же непорядок, я думаю, что это явное проявление некомпетентности", - возмутился глава государства. "Если мы так же будем решать вопрос с жильем для людей, то нам спасибо за это не скажут", - добавил он.

Представители местных властей заверили президента, что все необходимые документы уже подписаны и в ближайшее время выплаты будут произведены. "Я вас прошу как можно быстрее закончить эту работу", - потребовал Путин.

Встреча с жителями области

Президент провел большую встречу с жителями Иркутской области - как с пострадавшими во время паводка, так и с принимавшими участие в спасении населения. Он пообещал, что жители пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области смогут не уезжать с насиженных мест и получить жилье рядом, в этих же поселках.

Один из участников встречи рассказал президенту, что местные власти после обследования домов на подтопленных улицах принимают решение большую часть сносить, но некоторые дома - один-два на улице - оставить под капремонт. Президента попросили решить вопрос о том, чтобы эти дома также были отправлены под снос и люди смогли получить жилье в этом населенном пункте, но на улицах, расположенных выше.

Путин поблагодарил тех, кто не хочет уезжать с насиженных мест. Он подчеркнул: "Дома (вместо капремонта) можно и нужно признавать аварийными, выдавать сертификаты ИЖС и 15 соток земли рядом".

Обращаясь к руководству Иркутской области и вице-премьеру Виталию Мутко, возглавляющему правкомиссию по ликвидации последствий наводнения, президент отметил, что "один-два дома на каждой улице, безусловно, оставлять бессмысленно".

Со своей стороны Мутко сообщил, что муниципальным властям дана неделя на то, чтобы повторно обследовать дома, признанные годными к проживанию. "Дали неделю на повторные обследования и на их расселение", - сказал вице-премьер, добавив, что главы муниципалитета в случае, если на затопленных улицах остались три-пять уцелевших дома, должны принимать решение в пользу их сноса и строительства нового жилья.

Путин пообещал жителям населенных пунктов Иркутской области, пострадавших от наводнения, что их вопросы, связанные с регистрацией для выплаты компенсаций, будут решаться максимально быстро. Он признал, что сейчас есть проблема с прохождением этих дел через суд, поскольку суды столкнулись с большим числом обращений, "работают день и ночь".

"Но я попрошу председателя Верховного суда прислать сюда еще коллег и попрошу, чтобы они опирались на различные виды доказательств - не только документы, но и свидетельские показания, на видео", - сказал президент. Он отметил, что суды должны подходить к решению этих вопросов "максимально неформально".

Многие приглашенные на встречу с президентом пришли с маленькими детьми. В том числе был среди них и шестилетний Матвей Сафронов, который в один из приездов президента в Тулун рассказал ему об "утонувшем" детском садике, а затем по приглашению Путина побывал в Кремле и на параде ВМФ в Петербурге. На этот раз малыш поделился с президентом своими воспоминаниями от пережитого во время наводнения. "Ты молодец, смелый мальчик. Если бы ты испугался, то мама и бабушка тоже испугались. Так держать, молодец", - похвалил его Путин.

Президент поблагодарил жителей Иркутской области за стойкость и за помощь соседям. "Я понимаю, что эти дни и месяцы были непростыми для вас, но надеюсь, что для многих эта полоса прошла. Не судите нас строго, мы будем стараться, чтобы решить по максимуму каждую вашу проблему", - сказал он.

Он добавил, что с достаточно большими проблемами столкнулись также Хабаровский край, Приморье. "Мы будем заниматься всеми. Вам досталось больше, чем другим, но вы молодцы. Спасибо, что помогаете своим соседям, друзьям, близким", - заключил Путин.