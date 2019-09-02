Путин без малого 40 минут общался с жителями Тулуна на незапланированной встрече

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин незапланированно пообщался с жителями Тулуна. Беседа с людьми, ждавшими главу государства у школы №6, продлилась без малого 40 минут. За это время президент успел выслушать несколько десятков человек, которые старались докричаться до главы государства. Вице-премьер Виталий Мутко тоже старался отвечать на вопросы граждан, а представители Федеральной службы охраны, сдерживавшие натиск людей, собирали записки с просьбами и различные документы, которые жители подготовили для передачи главе государства.

Одна из жительниц пожаловалась Путину на то, что в ее доме первые этажи признаны аварийными, а жилье, расположенное выше, куда вода не дошла, по бумагам остается признанным годным для жилья. "Я знаю, мне об этом докладывали, сейчас только разговаривали, - сказал Путин. - Я думаю, что надо будет вообще расселять эти дома аварийные". Он пообещал, что еще раз обсудит эту тему с губернатором и другими участниками совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка, произошедшего на территории Иркутской области.

Женщина, переехавшая с Крайнего Севера, пожаловалась президенту на то, что несмотря на все обещанные гарантии для этой категории граждан, в течение 13 лет не может получить жилье и вынуждена ютиться в 12 метровой комнате вместе со своей матерью - труженицей тыла. Путин пообещал разобраться с тем, почему очередникам не предоставляются положенные им квадратные метры.

Еще одно обращение касалось также улучшения жилищных условий для многодетной матери, которая с 9 детьми живет в 35-метровой квартире. Местные власти, по словам матери женщины, отказываются признать ее матерью героиней на основании того, что несовершеннолетних в семье всего шестеро.

"Будут строить [жилье], чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали, и более того, я уже говорил сейчас коллегам, пока этот вопрос не будет решен с жильем, режим ЧС будет продолжен", - заверил Путин.