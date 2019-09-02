Медведев и Голикова посетили IT-колледж в Красногорске

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетил в подмосковном Красногорске IT-колледж, созданный в сотрудничестве с компанией "Ростелеком". Главу правительства сопровождали вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

О работе колледжа гостям рассказал его директор Сергей Демин. Премьер осмотрел несколько учебных кабинетов колледжа, в том числе лаборатории магистральных линий связи и инженерно-технической защиты информации. Главе правительства также показали кабинет разработки виртуальной и дополненной реальности, где Медведев протестировал шлем виртуальной реальности, который можно использовать для изучения работы костей и мышечной системы человека. В кабинете инженерного проектирования студенты рассказали председателю правительства о разработке системы "умный дом".

Медведев также заглянул в кабинет, где проходят практические занятия по сетевому и системному администрированию. В этой лаборатории осуществляется программирование систем "Ростелекома" - отрабатывается техника устранения недостатков и сбора серверных шкафов. Представитель компании поинтересовался у студентов, пойдут ли они работать в компанию, один из них ответил: "Если примете - конечно".

"Это правильный ответ. Теперь примем", - отметил Медведев. Он позитивно оценил тот факт, что у учащихся колледжа есть перспективы трудоустройства. "Это вообще для среднего профессионального образования важнейшая тема - связь между работодателем и учебным заведением", - добавил глава кабмина.

Медведев пожелал ученикам успехов в учебе. "Занимайтесь, ребята. Это непростая история, но, конечно, ее все равно нужно постичь", - сказал премьер.

Красногорский колледж

Красногорский колледж - многопрофильный образовательный комплекс, ведущий обучение по 26 образовательным программам, в том числе 16 профессиям и специальностям из перечня наиболее востребованных и перспективных на рынке труда, в области оптического приборостроения и электроники, информационных систем и программирования, экономики и банковского дела, пожарной безопасности и правоохранительной деятельности, сферы обслуживания и продовольствия, транспорта и сельского хозяйства, гостиничного сервиса и логистики, архитектуры и строительства.

С 2019 года колледж имеет статус федеральной инновационной и экспериментальной площадки, на базе которой готовят студентов к чемпионатам по профессиональному мастерству WorldSkills, сдаче демонстрационного экзамена, помогают школьникам в получении первой профессии по проекту "Путевка в жизнь". Кроме того, здесь реализуют программы WorldSkills по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста.

Одно из подразделений учебного заведения - IT-колледж, созданный в рамках договора между правительством Московской области и руководством "Ростелекома". Цель IT-колледжа - подготовка по рабочим профессиям специалистов среднего звена, повышение квалификации и переподготовка высококвалифицированных специалистов в сфере оказания телекоммуникационных услуг, обеспечения кибербезопасности, устойчивого функционирования интернета и других цифровых услуг для населения, бизнеса и государства. Подготовка кадров ведется по программам и на оборудовании "Ростелекома" по направлениям веб-дизайна и разработки, сетевого и системного администрирования, программных решений для бизнеса, IT-решений для бизнеса на платформе 1С, разработки виртуальной и дополненной реальности.

Особенностью подготовки кадров на базе IT-колледжа является увеличение доли практического обучения до 65% непосредственно на рабочих местах будущего трудоустройства выпускников, заключение договоров целевого обучения.