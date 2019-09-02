Александр Розенбаум перенес плановую операцию

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Александр Розенбаум в понедельник перенес плановую операцию, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщила ТАСС продюсер музыканта Белла Купсина.

"Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора, народного артиста РФ Александра Розенбаума. Хирургическое вмешательство было плановым и необходимым. В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает", - сказала Купсина.

Ближайшее выступление 67-летнего Розенбаума, по данным афиши на сайте музыканта, запланировано на 21 сентября в Санкт-Петербурге.

"Небольшая медицинская пауза не отразится на концертном графике артиста, и после реабилитационного периода он вернется к творческой деятельности", - сказала продюсер.

Александр Розенбаум известен исполнением романсов и авторской песни, записал более 30 альбомов.