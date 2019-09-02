ТАСС - фотохост ВЭФ-2019 - открыл бесплатный доступ к фотоматериалам форума

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС, официальное фотохост-агентство Восточного экономического форума (ВЭФ), открыло специальный сайт forumvostok2019.tassphoto.com. На нем репортажи фотожурналистов ТАСС доступны для просмотра и бесплатного скачивания в высоком разрешении всем гостям, участникам и представителям СМИ, аккредитованным на форуме.

Сервис позволяет в режиме реального времени получать доступ к фоторепортажам с мероприятий ВЭФ. В шести основных разделах фотобанка - "Главные новости", "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия", "Спортивные мероприятия" и "Из жизни форума" - будут аккумулироваться фотографии со всех мероприятий, открытых для СМИ. Также здесь содержатся архивные кадры с форумов предыдущих лет.

Обязательное условие использования изображений фотобанка в профессиональной деятельности - ссылка на ВЭФ-2019.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.