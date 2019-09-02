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Над посольством России в Каире приспущен флаг в связи со смертью посла Сергея Кирпиченко

В дипломатическом представительстве будет открыта книга соболезнований

КАИР, 2 сентября. /ТАСС/. Флаг над посольством России в Египте приспущен в понедельник в связи со смертью посла Сергея Кирпиченко. В среду в дипломатическом представительстве будет открыта книга соболезнований, сообщили ТАСС в консульском отделе посольства.

Сергей Кирпиченко в понедельник умер в каирской больнице в возрасте 68 лет. Египетский МИД проинформирован о случившемся.

Кирпиченко родился в 1951 году. В разные годы он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года занимал должность посла России в Египте и по совместительству полномочного представителя при Лиге арабских государств.

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