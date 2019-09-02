Прямое авиасообщение между Краснодаром и Хайнанем откроется в октябре

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Российская авиакомпания Azur Air в конце октября запустит прямое сообщение между Краснодаром и китайским популярным курортом Санья на острове Хайнань, полеты будут выполняться по воскресеньям, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта Краснодара.

"Из международного аэропорта Краснодар впервые откроется прямое авиасообщение с Китаем. Авиакомпания Azur Air откроет прямые рейсы на остров Хайнань в китайский город Санья. Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям - с 27 октября 2019 года по 22 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что направление будут обслуживать самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров, время полета составит девять часов.

Провинция Хайнань в последние годы становится все ближе для остального мира. Ежегодно открываются десятки новых международных рейсов, которые призваны обеспечить приток в провинцию не только туристов, но и высококвалифицированных кадров, учитывая создание на острове пилотной зоны свободной торговли и планы властей по превращению Хайнаня в крупный туристический и инновационный центр с развитой экономикой, наукой и промышленностью. В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, из них 255,8 тыс. человек - российские граждане.