На стенах домов Беслана появятся портреты погибших при освобождении заложников в школе

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Художники арт-пространства "Портал" в Северной Осетии изобразят на стенах зданий города Беслан сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибших при освобождении заложников в школе № 1 в 2004 году. Об этом ТАСС сообщил представитель организации Давид Цагараев.

"В ближайшее время мы приступим к работе по изображению на городских стенах, стенах жилых домов Беслана портретов 11 бойцов, которые погибли при спасении заложников школе № 1 в 2004 году. Это дань памяти и уважения тем, кто отдал свои жизни во имя спасения других", - сказал Цагараев.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.