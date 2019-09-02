В Липецкой области открыли первую школу с IT-уклоном

"Новое учебное заведение располагается в микрорайоне "Победа", оно рассчитано на 800 учеников. В этом году за парты здесь сели 430 школьников. В основном это дети из переполненных школ соседних микрорайонов", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС представитель управления образования области Александр Прокофьев, на строительство школы направили почти 655 млн рублей, из них порядка 200 млн рублей - из регионального бюджета.

В открытии школы принял участие врио главы области Игорь Артамонов. "Мы хотим, чтобы все школы Липецкой области успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели. Наиболее остро сейчас в новых учебных заведениях нуждаются Лебедянь и Грязи. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее началось строительство школ в этих городах", - цитирует пресс-служба Артамонова.

По данным пресс-службы, в школе предусмотрено углубленное изучение физики, информатики и математики. "Планируется создание "Скрипториума", когда учебные кабинеты будут превращаться в единое интерактивное пространство, где у каждого ученика будет возможность с помощью специальных маркеров работать над виртуальным проектом. На внеурочных занятиях дети смогут заниматься робототехникой, постигать азы 3D-моделирования, веб-дизайна и ряда других дисциплин", - уточняется в сообщении.