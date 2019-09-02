Ученые России и Японии разработают проекты безопасного вывода из эксплуатации АЭС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Исследовательские проекты по повышению безопасности работы ядерного реактора и вывода АЭС из эксплуатации, которые будут выполнять российские ученые совместно с японскими коллегами, получат финансирование по 15 млн рублей на два года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги открытого конкурса по теме "Проведение исследований в области ядерных исследований с участием научно-исследовательских организаций и университетов Японии", - говорится в сообщении. Конкурс проводился в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".

Победителями стали два проекта: "Совершенствование технологий обеспечения ядерной и радиационной безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования ядерной энергии на основе данных с АЭС Фукусима-1", инициатором которого выступил Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". И исследование коррозии и деградации объектов ядерного реактора, вызванного микроорганизмами, проводить которое с российской стороны будет Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ).

МИФИ и КФУ получат на исследования по 15 млн рублей на два года (2019-2020 годы). Эквивалентную сумму предоставит японская сторона своим ученым, занятым в проектах. Исследования должны быть завершены не позднее 30 сентября 2020 года.

Заявки на конкурс можно было подать с 25 июня по 25 июля. Проекты принимались по трем направлениям: техническая разработка анализа внутри реакторов с помощью дистанционного управления, развитие управления переработкой жидких и твердых отходов, разработка технологий обращения с отработанным ядерным топливом и топливным мусором, за исключением переработки.