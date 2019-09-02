Врачи в Подмосковье извлекли из носа ребенка шуруп

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Врачи Клинской городской больницы №3 Московской области достали из носа пятилетнего ребенка шуруп, который застрял там примерно год назад. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"После проведения рентгенографии на рентгенограмме был выявлен металлический предмет в полости носа, шуруп. С большими техническими трудностями металлический шуруп был извлечен из носа. Предмет находился в носу ребенка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится в Клинской детской городской больнице под наблюдением специалистов", - процитировали в сообщении исполняющую обязанности главного врача больницы Ольгу Стебловскую.

Она добавила, что очень важно вовремя обнаружить и извлечь инородное тело, которое попало в носовой ход ребенка. В итоге может развиться воспаление или ринолит, предмет может опуститься ниже, спровоцировать дыхательную недостаточность, удушье или бронхиальную обструкцию. По словам Стебловской, важными симптомами являются: тяжелое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, нарушение аппетита и сна.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова призвала родителей внимательнее следить за детьми и не оставлять в их свободном доступе мелкие предметы. "Если же вы заметили, что ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, следует в срочном порядке обратиться к врачу", - процитировали ее в пресс-службе Минздрава региона.