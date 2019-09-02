ВЦИОМ отмечает рост доверия к Аксенову, претендующему на второй срок на посту главы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне выборов в Госсовет Крыма отмечает рост доверия жителей к Сергею Аксенову, возглавляющему республику с момента воссоединения полуострова с Россией, сообщил журналистам в понедельник гендиректор (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Главу республики предстоит избрать вновь сформированному после выборов 8 сентября Госсовету из числа предложенных президентом кандидатур. В августе кандидатура Аксенова на этот пост была представлена Владимиру Путину "Единой Россией". При этом сам Аксенов заявлял, что готов вновь возглавить регион после выборов в Госсовет, если ему окажут доверие жители полуострова.

"По сравнению с декабрем 2018 года, когда мы проводили опрос, уровень доверия вырос с 69% до 73%. Это сдвиг в лучшую сторону. За восемь месяцев позиции Аксенова в части доверия граждан укрепились", - сказал Федоров. По его словам, так же 73% опрошенных высказали пожелание, чтобы руководителем республики остался действующий глава, тогда как в декабре 2019 года таких было 64%.

Опрос проводился ВЦИОМ в августе 2019 года в связи с проведением выборов в Государственный совет Крыма и местные органы власти. Жителей республики опрашивали на предмет доверия к власти, отношению к уровню жизни. Было опрошено 1,6 тыс. человек.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.

В соответствии с региональным законом, главу республики избирают депутаты Госсовета Крыма из трех кандидатур, представленных президентом РФ. Аксенов возглавляет республику с октября 2014 года.