Мутко: работа оценочных комиссий в Иркутской области должна быть завершена к 13 сентября

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Работа оценочных комиссий в пострадавших при паводках муниципалитетах Иркутской области должна быть завершена до 13 сентября. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в регионе сообщил в понедельник вице-премьер Виталий Мутко. Он возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

"Мы приняли решение на правительственной комиссии... Дали неделю - до следующей пятницы все заявления удовлетворить. Кто просил нас повторно обследовать дома - первое. Второе - дали главам [муниципалитетов] право... своим решением, решением межведомственной комиссии эти дома признавать аварийными. До пятницы следующей недели все мэры должны таки решения вынести", - сказал Мутко.

Проектно-сметная документация по созданию новых защитных сооружений в Иркутской области будет разработана в течение шести месяцев. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в регионе Виталий Мутко.

"В течение шести месяцев будет разработана проектно-сметная документация на создание новых защитных сооружений, которые совершенно по другому классу защиты будут [построены]. Мы класс защиты повысим", - сказал он на совещании о решении жилищных проблем пострадавших от паводков с участием президента РФ.

По словам Владимира Путина, информация о том, где будут созданы новые защитные сооружения, должна быть доведена до жителей.

"Надо проинформировать, чтобы все знали: где, что будет строиться. В зависимости от этого они [жители территорий, пострадавших при паводках] даже решения принимают, оставаться или не оставаться, как строить свою жизнь. Для них это важно, жизненно важно", - добавил президент.

Пресс-служба вице-премьера сообщала 13 августа, что по поручению вице-премьера в затопленных городах Тулун и Нижнеудинск начинаются проектно-изыскательские работы для строительства сооружений инженерной защиты. Срок завершения проектных работ - июнь 2020 года, а к началу сентября 2020 года планируется начать строительство, завершить его - в конце 2021 года.

Ранее Федеральное агентство водных ресурсов утвердило границы зон затопления, согласно которым значительная часть Тулуна попала в такую зону. В этих районах города исключается новая застройка, однако для защиты тех объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также жилых домов, которые там остались, будут построены защитные сооружения на реке Ия. В Нижнеудинске, где в центре города расположено большое количество объектов исторического наследия, социальной инфраструктуры и жилого фонда, будут усилены защитные сооружения на реке Уда.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.