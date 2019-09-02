Шведский суд приговорил имама к условному сроку за разжигание национальной вражды

СТОКГОЛЬМ, 2 сентября. /ТАСС/. Окружной суд Хельсингборга в понедельник приговорил 39-летнего имама к условному сроку и штрафу за разжигание национальной вражды. Об этом говорится в пресс-релизе судебной инстанции.

"Мужчина, который является имамом, выступил с пренебрежительным заявлением в отношении евреев в своей речи во время демонстрации на площади Густава Адольфа в Хельсингборге в июле 2017 года", - поясняется в сообщении. Демонстрация была организована шведско-палестинским центром в Хельсингборге.

Выступление было снято на видео. Осужденный согласен с тем, что его заявление было неуважительным, но пояснил, что это неуважение было направлено не против евреев, а против израильского режима. Окружной суд, в свою очередь, указал на то, что слово "еврей" не является синонимом режима в Израиле.

"Мы полагаем, что из речи в целом ясно, что в заявлении говорится о евреях с точки зрения их религии, а не режима или военной мощи", - пояснила председатель суда Ильва Норлинг Йонссон.

Ранее имам не привлекался к судебной ответственности за подобные преступления, поэтому он осужден условно на два года и заплатит штраф размером 3 тыс. крон ($309), а не приговорен к тюремному заключению. Он также внесет 800 крон ($82) в Фонд жертв преступлений.