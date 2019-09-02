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Ураган "Дориан"

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки урагана "Дориан"

По последним данным, "Дориан" находится в 65 км к востоку от острова Большой Багама и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с
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Описание
© "Метеор-М" № 2/Роскосмос
© "Метеор-М" № 2/Роскосмос
© "Метеор-М" № 2/Роскосмос

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал фото, сделанные космическим аппаратом "Метеор-М" № 2, на которых запечатлен ураган "Дориан", угрожающий восточному побережью США. Изображения размещены на официальной странице госкорпорации в Twitter.

"Ураган "Дориан" на снимках спутников дистанционного зондирования Земли "Метеор-М", - говорится в подписи к фото.

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Съемка была произведена 31 августа, информация обработана оператором космических средств дистанционного зондирования Земли холдингом "Российские космические системы".

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 65 км к востоку от острова Большой Багама (Багамские острова) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в его пределах превышает 89,4 м/с.

Теги
СШАРоссияУраган "Дориан"
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