Роскосмос опубликовал спутниковые снимки урагана "Дориан"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал фото, сделанные космическим аппаратом "Метеор-М" № 2, на которых запечатлен ураган "Дориан", угрожающий восточному побережью США. Изображения размещены на официальной странице госкорпорации в Twitter.
По сообщениям СМИ, сформировавшийся в Атлантическом океане «Дориан» уже достиг редкой пятой, высшей категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 км/ч. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия#ураган #Дориан #ЗемляИзКосмоса pic.twitter.com/oj3nIWpCRs— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 2, 2019
"Ураган "Дориан" на снимках спутников дистанционного зондирования Земли "Метеор-М", - говорится в подписи к фото.
Съемка была произведена 31 августа, информация обработана оператором космических средств дистанционного зондирования Земли холдингом "Российские космические системы".
По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 65 км к востоку от острова Большой Багама (Багамские острова) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в его пределах превышает 89,4 м/с.