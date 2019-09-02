Роскосмос опубликовал спутниковые снимки урагана "Дориан"

По сообщениям СМИ, сформировавшийся в Атлантическом океане «Дориан» уже достиг редкой пятой, высшей категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 км/ч. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия #ураган #Дориан #ЗемляИзКосмоса pic.twitter.com/oj3nIWpCRs

Съемка была произведена 31 августа, информация обработана оператором космических средств дистанционного зондирования Земли холдингом "Российские космические системы".

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 65 км к востоку от острова Большой Багама (Багамские острова) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в его пределах превышает 89,4 м/с.