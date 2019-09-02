{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Власти Мурманской области разработают проект модернизации закрытых городов

Всего в регионе расположены более десятка ЗАТО

МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Проект комплексной модернизации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), где расположены объекты Северного флота, разработают в Мурманской области. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы готовим проект комплексной модернизации ЗАТО и других муниципалитетов, стратегически важных для обороноспособности страны", - написал он.

Как сообщают власти региона, вопрос запуска жилищного строительства для потребностей Северного флота и, по сути, программы реновации ЗАТО уже обсуждался с командованием флота. Как отметил Чибис на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, уже есть договоренность с Министерством обороны о совместном проведении инвентаризации имущества в ЗАТО и гарнизонах.

При разработке программы будут учтены потребности жителей ЗАТО - военнослужащих и членов их семей. Сроки разработки программы не уточняются.

В Мурманской области расположены более десятка ЗАТО, где в основном находятся гарнизоны и объекты Северного флота.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская область
День знаний - 2019
Ректор МГУ поздравил российских студентов и школьников с Днем знаний
Виктор Садовничий также обратился к первокурсникам и учащимся вуза, поздравив их с поступлением
Читать полностью