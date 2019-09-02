Путин: при восстановлении жилья в Приангарье нужно давать преференции местным подрядчикам

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Местные компании-подрядчики должны привлекаться к работе по восстановлению жилья в пострадавших при паводках Иркусткой области территориях, им необходимо отдавать приоритет и создавать преференции. Об этом заявил на совещании в регионе президент РФ Владимир Путин.

"Подрядчики местные. Вы слышали про дамбу - свои услуги предлагают местные [компании-подрядчики], и нужно делать им преференции", - сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Виталию Мутко, в ходе его доклада о восстановительных работах в регионе.

Мутко, в свою очередь отметил, что в настоящее время заключены договоры с пятью строительными компаниями, четыре из которых - местные. "Мы договорились с подрядчиками, что на протяжении следующей недели мы "выйдем из земли" - построим образцы еще двух домов и секцию одного многоквартирного дома", - добавил вице-премьер.

Также Мутко отметил, что программа восстановления жилья, которую было поручено разработать до 15 сентября, готова в срок. "Мы ее сделали, на прошлом заседании госкомиссии в целом одобрили, у нас 223 объекта туда попало - школы, больницы, жилье. Общий размер денег на все восстановление - 35 млрд рублей. Но 14 [млрд] у нас уже есть на жилье, дополнительно это где-то 20 млрд рублей. В этом году мы рассчитываем объем денег, которые должны реализовать - где-то 2,5 млрд рублей", - добавил он.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.