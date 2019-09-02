Шойгу: пансион воспитанниц Минобороны в Петербурге сохранит традиции Смольного института

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Филиал пансиона воспитанниц Минобороны РФ продолжит традиции Смольного института благородных девиц, используя в образовательном процессе инновационные методы и новые технологии. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на торжественной церемонии открытия учебного заведения.

В созданном в Москве 11 лет назад пансионе воспитанниц имеются все условия для получения престижного образования, применяются новые методики и технологии, успешно реализуются инновационные познавательные и творческие проекты. По словам Шойгу, это позволяет воспитанницам добиваться высоких результатов в учебе, на различных конкурсах и предметных олимпиадах. "Преимущество и уникальность образования заключается и в том, что в пансионе прививают семейные ценности, благородство и трудолюбие. С учетом этого положительного опыта, а также в целях социальной поддержки военнослужащих и членов их семей президент России принял решение о создании филиала пансиона в Санкт-Петербурге", - отметил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что это весьма символично. "Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц, 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования. В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения", - подчеркнул министр.

Он выразил уверенность, что разносторонние знания, полученные в стенах филиала, позволят девочкам поступить в ведущие отечественные вузы и сделать успешную карьеру.

"Но знайте - для достижения поставленных целей потребуется напряжение сил и большая самоотдача. Не сомневаюсь, что вы с честью будете нести звание воспитанниц пансиона", - добавил глава Минобороны. Он вручил учебному заведению знамя филиала пансиона воспитанниц Минобороны.