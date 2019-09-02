Путин будет держать на личном контроле все, что происходит в Иркутской области

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, покидая Тулун, пообещал жителям Иркутской области держать на личном контроле все, что происходит в регионе. Кортеж президента уже отъехал от здания городской администрации, где проходило совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, но остановился, проехав несколько метров.

Путин вышел из машины и подошел к ожидавшим его горожанам, которые вновь начали жаловаться президенту на то, что власти не объясняют им многие свои решения.

Попрощавшись с тулунчанами, Путин встал на подножку своего автомобиля, повернулся к ним и сказал: "Послушайте меня. Я буду внимательно следить за тем, что у вас происходит".

"Мы добьемся того, что каждый, кто имеет права (на имущество, компенсации, соцобеспечение - прим ТАСС), эти права реализует", - пообещал Путин.