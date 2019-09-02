В пунктах временного размещения в Иркутской области остаются 70 семей

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Более 300 человек - 70 семей, пострадавших при паводках в Иркутской области - продолжают находиться в пунктах временного размещения. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в регионе Виталий Мутко.

"3200 семей живут у родственников сейчас, 120 семей - в собственном жилье, которое у них есть в этом регионе (второе жилье). На данный момент 70 семей - 330 человек, 88 детей - живут в пяти пунктах временного размещения. Во всяком случае с губернатором [Сергеем Левченко], с полномочным представителем [президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло] мы постоянно посещаем эти пункты, там у нас медицинская помощь [организована], развернуто питание [пострадавших от паводка] в размере 800 рублей на день, закреплены социальные работники", - сказал он.

Мутко пояснил, что в настоящее время остаются готовыми к приему людей ПВР, рассчитанные в общей сложности на 600 человек. "Еще договорились с Сергеем Георгиевичем [Левченко, губернатором Иркутской области], что у нас есть еще резерв - два пункта мы держим, которые приобрело правительство здесь, в Саянске один санаторий. <…> Мы подготовим там место, если у людей будет такая потребность, мы сможем разместить", - добавил вице-премьер.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.