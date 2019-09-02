Суд отказался лишить родительских прав супругов Проказовых

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отклонил в понедельник иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребенком в центр Москвы на несогласованную акцию. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков.

"Суд постановил отклонить иск прокуратуры", - сказал собеседник агентства. Судебный процесс проходил в закрытом для прессы режиме, так как обсуждались личные данные несовершеннолетнего.

"Мы рады, что людоедские требования отклонены, что ребенок, которому один год и восемь месяцев, останется в семье. На Проказовых наложено предупреждение. Какое именно, мы сможем сказать, когда получим полный текст решения", - сказал адвокат. Как отметила Елена Тягай, второй адвокат Проказовых, ребенок во время акции находился на руках у своего дяди. "Мы рады, что суд в этом разобрался", - сказала она.

Сами Проказовы не пришли в суд, так как их старший сын пошел в школу, они проводили его в первый класс.

Лишить Проказовых родительских прав потребовала прокуратура Москвы, где считают, что из-за действий родителей здоровье и жизнь их малолетнего сына, с которым они пришли на несанкционированную акцию, подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение ему физического и морального вреда.